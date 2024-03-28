Коваленко заявил, что пауза в сезоне не сказалась на форме игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко заявил, что пауза в сезоне на мартовские матчи сборных не сказалась на форме игроков петербургского клуба.

«Насколько пауза на матчи сборных сказалась на „Зените“? Ни на сколько — мы поддерживали тонус, у нас была товарищеская игра с „Црвеной Звездой“. Все ребята вернулись из сборных — поддерживаем форму и готовимся к игре», — приводит слова Александра Коваленко официальный сайт «Зенита».

В ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в субботу, 30 марта, в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. До перехода в «Зенит» Коваленко выступал именно за «Крылья Советов».

Напомним, в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в пяти последних сезонах подряд.