Тренер ЦСКА Федотов рассказал, как в детстве работал вместе с отцом на заводе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как в детстве работал вместе с отцом на заводе.

«Работа на заводе вместе с отцом? Ну, это громко сказано. Был практически месяц, где я устроился на него, это был восьмой класс. Это была очень простая, но очень ответственная специальность. Был на тот момент заведующим очистных сооружений. Это речка, доски на каком-то расстоянии друг от друга и мазут, который легче воды, скапливался в этих плоскостях. Моей задачей было вычерпывать его в бочки. Мы были к этому привычны», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Федотов — уроженец города Михайловска. В ЦСКА российский специалист работает с 2022 года. После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона армейцы располагаются на четвёртом месте, набрав 32 очка.