Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, как выбирает состав на матчи

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, как выбирает состав на матчи. По словам специалиста, каждая ситуация индивидуальна.

«Здесь по-разному бывает. Мы говорим, что есть состояние футболистов, есть, скажем, моменты, когда футболист не готовился, но мы знаем его качество, что он может и без этой подготовки выходить играть. Про другого знаем, что он без этой подготовки не даст нам того эффекта, который от него хотят видеть. Поэтому здесь много нюансов.

Мы говорим, что победный состав не меняют. Ну, это такая пресловутая фраза, но здесь же есть, как говорится, великая мудрость. Команда победила. Значит, все звенья и все футболисты в этой игре работали», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.