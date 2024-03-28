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Булыкин: сборной нужен тренер, который объективно смотрит на ситуацию в российском футболе

Булыкин: сборной нужен тренер, который объективно смотрит на ситуацию в российском футболе
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить пребывание Карпина на посту главного тренера сборной России до 2026 года.

«О работе в сборной России решают Карпин, руководство «Ростова» и РФС. Если все довольны, то для Карпина сборная России – идеальный вариант. Я считаю, что совмещение постов в клубе и национальной команде – неправильная история для сборной России. Должен быть тренер, который посмотрит на всё со стороны и будет объективно смотреть на всю ситуацию в российском футболе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

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