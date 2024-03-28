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Черевченко согласился стать тренером «Торпедо» в случае отставки Кононова

Черевченко согласился стать тренером «Торпедо» в случае отставки Кононова
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Российский специалист Игорь Черевченко дал согласие на то, чтобы стать тренером московского «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В беседе со спортивным блоком московского клуба Черевченко дал согласие на то, чтобы возглавить команду, если будет принято решение об увольнении действующего главного тренера автозаводцев Олега Кононова.

«Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 23 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», у которых 42 очка. В ближайшем туре Первой лиги «Торпедо» встретится с челнинским «КАМАЗом» 30 марта.

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