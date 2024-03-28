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Почеттино прокомментировал травму Коула Палмера

Почеттино прокомментировал травму Коула Палмера
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему полузащитник лондонского клуба и сборной Англии Коул Палмер пропустил товарищеский матч национальной команды и когда он сможет вернуться на поле.

«Он немного разочарован, потому что не смог выступить за сборную. У него была небольшая проблема в первой встрече, но он думал, что сможет сыграть во втором матче. Сейчас с ним всё в порядке, он тренируется.

Я думаю, план таков, что если он будет тренироваться в таком же темпе, что и сейчас, то будет готов к матчу в субботу», – приводит слова Почеттино журналист Низаар Кинселла в социальной сети Х (ранее Twitter).

В эту субботу, 30 марта, лондонский «Челси» проведёт матч с «Бёрнли» в рамках 30-го тура АПЛ.

Напомним, 26 марта сборная Англии провела товарищеский матч с национальной командой Бельгии. Встреча завершилась со счётом 2:2. Ранее подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Бразилии – 0:1.

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