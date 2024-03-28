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«Ливерпуль» не будет продавать Александер-Арнольда — Конур

«Ливерпуль» не будет продавать Александер-Арнольда — Конур
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«Ливерпуль» не будет рассматривать предложения других клубов по трансферу правого защитника Трента Александер-Арнольда этим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мерсисайдцев хочет продлить соглашение с английским защитником до 2028 года. Ранее Александер-Арнольдом интересовался мадридский «Реал». Как сообщало издание The Sun, испанский клуб был готов сделать предложение в размере £ 75 млн (€ 87,7 млн).

В июле 2021 года английский защитник продлил контракт с мерсисайдцами. Новое соглашение было рассчитано до 2025 года. В этом сезоне Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» 29 матчей, в которых забил два мяча и записал на свой счет 10 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 70 млн.

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