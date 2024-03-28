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Игорь Черевченко прокомментировал информацию о переговорах с «Торпедо»

Игорь Черевченко прокомментировал информацию о переговорах с «Торпедо»
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Футбольный тренер Игорь Черевченко прокомментировал информацию о переговорах с московским «Торпедо». Ранее сообщалось, что специалист согласился стать главным тренером команды в случае увольнения Олега Кононова.

«Никакого диалога с «Торпедо» не было. Очень удивился. Откуда эти новости берутся?

— Если бы был реальный вариант возглавить «Торпедо», как бы отреагировали?
— Если будет, посмотрим», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 23 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», у которых 42 очка. В ближайшем туре Первой лиги «Торпедо» встретится с челнинским «КАМАЗом» 30 марта.

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