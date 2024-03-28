Таранов: Мусаеву потребуется время, чтобы увидеть от «Краснодара» футбол, который он хочет

Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался об изменениях в «Краснодаре» после назначения на пост главного тренера Мурада Мусаева.

«Очень сложно сказать, смог ли Мусаев что-то изменить в «Краснодаре» за две недели. «Локомотив» — хороший соперник, поэтому будет интересно понаблюдать, как изменится игра «Краснодара», а может, не изменится. Может быть, времени не так много, чтобы внести новые поправки в игру, но Мусаеву оно потребуется, чтобы увидеть тот футбол, который он хочет, ведь уже другой состав и костяк команды», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Мурад Мусаев занимал пост главного тренера «Краснодара» с 2018 по 2021 год. В марте 2024 года специалист заключил новое соглашение с клубом, которое продлится до конца нынешнего сезона.