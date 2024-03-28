Sport.es: «Барселона» — главный претендент на подписание Жоржиньо грядущим летом

Руководство «Барселоны» проявляет активный интерес к 32-летнему полузащитнику лондонского «Арсенала» Жоржиньо, чей контракт с «канонирами» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб является главным претендентом на итальянского полузащитника. Сине-гранатовые крайне заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста высокого уровня в качестве свободного агента, учитывая финансовое положение дел клуба. Подчёркивается, что агент Жоржиньо уже контактировал с руководством «Барселоны», однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является «Арсенал».

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Напомним, в нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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