Артур Нигматуллин — о Кержакове: важно, что он берётся, работает, едет в другие чемпионаты

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился воспоминаниями об увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера команды, а также высказался о его дальнейшей тренерской карьере.

«Конечно, удивление было. Понятно, что в команде готовились к тому, что Кержаков продолжит работу, потому что результат был. Решение об отставке – это прерогатива клуба. Стараюсь следить за ним и его штабом. Но они в другие чемпионаты поехали. Это тоже вызов. На Кипре были, в Сербии были.

В футболе тренеру нельзя перескочить сразу через многое. Всё равно надо набираться опыта. Сейчас у Кержакова такой период: он решил задачу, опыта теперь больше. Он набирается понимания, как и в каких ситуациях действовать. Важно, что Кержаков берётся, работает и едет в другие чемпионаты. Это всё равно в копилку всё пойдёт», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, в ходе тренерской карьеры Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород». В качестве футболиста Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», «Цюрих» и московское «Динамо». Самый большой период своей тренерской карьеры Александр провёл в нижегородском клубе, который тренировал в сезоне-2021/2022. Под его руководством команда по итогу чемпионата заняла 11-е место с 33 очками.