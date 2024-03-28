Силкин предположил, кто станет чемпионом РПЛ этого сезона

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение о том, кто станет чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ближайшие матчи в РПЛ покажут, есть ли на самом деле интрига. Пока сложно что-то сказать. Да, команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но, как ни крути — «Зенит» на две головы выше всех. Я думаю, что всё-таки он станет чемпионом. Но всё ещё может измениться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

На данный момент петербургский «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 40 очками, набранными в 20 встречах. «Краснодар» отстаёт от лидера на одно очко. Московское «Динамо», расположившееся на третьей строчке, набрало 38 очков в аналогичном количестве матчей.