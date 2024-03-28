«Фиорентина» хочет, чтобы тренер «Ромы» Де Росси возглавил команду летом — Corriere

«Фиорентина» обратилась к главному тренеру «Ромы» Даниэле Де Росси, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, для того чтобы 40-летний специалист возглавил «фиалок» после завершения его сотрудничества с «волками». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, несмотря на то что у Де Росси сложились хорошие отношения с руководством «Фиорентины», его приоритетом является продолжение тренерской карьеры в «Роме».

Напомним, итальянский специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января текущего года после отставки с этого поста Жозе Моуринью. Под руководством Де Росси «волки» провели 13 матчей во всех турнирах, в которых они девять раз выиграли, два раза проиграли и два раза сыграли вничью.