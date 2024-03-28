Определены судейские назначения на матчи 25-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 25-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Матчи 25-го тура пройдут с 30 марта по 1 апреля.

«Енисей» — «Химки»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Артём Перов (Москва), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Артём Петренко (Новосибирск), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Василий Иванов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: Антон Фролов (Москва) – Александр Приходько (Москва), Юрий Ярушкин (Вологда), резервный судья – Артём Харин (Вологда), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Шинник» — «Ленинградец»: Александр Машлякевич (Москва) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Арсенал» — «Тюмень»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Алексей Линкин (Воронеж), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Сергей Федотов (Павлово), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Торпедо» — «КАМАЗ»: Владимир Фалов (Москва) – Денис Петров (Астрахань), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Руслан Киселёв (Томск);

«Родина» — «Волгарь»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Алания» — «Черноморец»: Алексей Лапатухин (Москва) – Александр Чекалин (Воронеж), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Нефтехимик» — «Акрон»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Михаил Кистанов (Энгельс), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Пётр Петухов (Москва);

«Кубань» — «Динамо»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Алексей Ермилов (Москва), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск), делегат – Антон Воронцов (Москва).