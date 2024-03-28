Артур Нигматуллин: уровень Лунёва поднялся именно в Бундеслиге

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин ответил на вопрос о том, полезнее ли для вратаря играть в более слабом чемпионате, чем сидеть в запасе, но в более сильной лиге, а также поделился мыслями об игре Андрея Лунёва за «Карабах».

«Для вратаря всё относительно. Главное – получать игровую практику. Конечно, если не играешь долгое время, лучше что-то поменять и начать выходить в состав на постоянной основе. Лунёв, например, был в сильной конкурентной среде в «Байере», а приехав в «Карабах», стал показывать свои лучшие навыки в еврокубках. Без того, что пережил Лунёв, не было бы того, что он имеет сейчас. Уверен, что его уровень поднялся именно в Бундеслиге», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Экс-голкипер «Зенита» Лунёв был футболистом немецкого «Байера» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в этой команде, сыграв за неё в трёх матчах. В августе 2023 года 32-летний российский вратарь подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.

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