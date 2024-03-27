Андрей Лунёв ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о возможном возвращении в Российскую Премьер-Лигу.

«Надо смотреть на многие нюансы. У меня есть определённые критерии. Будем анализировать, взвешивать плюсы и минусы вместе с женой, потому что ребёнок растёт и взрослеет. Уже надо задумываться о будущем, школе. У нас до сих пор нет понимания того, где мы осядем, где наше семейное гнездо, очаг.

Надо смотреть на срок контракта, на какие‑то условия, нужно понимать, что уже и возраст 32–33 года. Но по ощущениям, по здоровью осознаю, что от двух до пяти сезонов на хорошем уровне ещё можно спокойно играть при должном подходе к себе», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Экс-голкипер «Зенита» Лунёв был футболистом немецкого «Байера» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в этой команде, сыграв за неё в трёх матчах. В августе 2023 года 32-летний российский вратарь подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.