Игрок «Манчестер Сити» Аканджи: мы всё ещё боремся за три титула

Защитник клуба «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал этот сезон для своей команды.

«Мы не будем счастливы, если займём второе место в АПЛ или не победим в Лиге чемпионов. Мы хотим быть там, мы хотим бороться за эти титулы, и он [Гвардиола] приносит нам эту ментальность.

Я думаю, что у нас хорошее положение. Мы отстаём на одно очко от «Арсенала» и от «Ливерпуля» – мы не смогли одержать победу в той встрече [с «Ливерпулем»], но всё равно заработали важное очко. Теперь нас ждёт два крупных домашних матча с «Арсеналом» и «Астон Виллой». Мы всё ещё боремся за три титула, поэтому я думаю, что сезон прошёл хорошо – не замечательно, но мы на правильном пути», – приводит слова Аканджи Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третью строчку таблицы английской Премьер-лиги с 63 очками, набранными в 28 встречах. На одно очко «горожан» опережают «Ливерпуль» и лидирующий «Арсенал».

9 апреля «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 18 апреля.