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Нигматуллин — о международных турнирах: надо чуть подождать, уже есть какие-то подвижки

Нигматуллин — о международных турнирах: надо чуть подождать, уже есть какие-то подвижки
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился мыслями о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию, а также о сроках возвращения к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Я вообще не понимал этих разговоров. У меня был вопрос: в чём смысл этого всего? Не факт, что в Азии все бы приняли сборную России. Если бы Япония сказала, что не хочет с нами играть, то как бы мы отбирались на чемпионат мира? Думаю, что надо чуть-чуть подождать. Уже есть какие-то подвижки и шевеления», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

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