Саутгейт высказался о возможном расширении заявки сборных на Евро-2024 до 26 игроков

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался относительно информации о том, что на чемпионате Европы 2024 года заявка сборных может быть расширена до 26 игроков вместо имеющейся сейчас, ограничивающейся 23 футболистами.

«Всё будет зависеть о того, сколько футболистов травмировано, а сколько сыграют в финальной части чемпионата Европы, но я всегда предпочитаю, чтобы у игроков была определённая ясность относительно того, какова именно их роль, когда они выходят на поле. Я попытаюсь оправдать ожидания [от сборной Англии] в этот период. Но действительно сложно быть по-настоящему решительным, когда речь идёт только о 23 футболистах», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Напомним, в заявки национальных команд на Евро-2020 можно было включать 26 футболистов, что было обусловлено негативным влиянием коронавирусной инфекции на мировой футбол.