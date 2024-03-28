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Игрок «Реала» Милитао не выйдет на матч с «Атлетиком»

Игрок «Реала» Милитао не выйдет на матч с «Атлетиком»
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Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао не выйдет на игру с «Атлетиком», как это предполагалось ранее. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, игрок мог принять участие в воскресном матче, но сейчас он не готов «на все 100%», поэтому клуб решил не рисковать. Кроме того, как отмечает издание, процесс восстановления Милитао прошёл хорошо, поэтому сейчас необходимо закрепить успех лечения и не торопиться с выходом на поле.

Напомним, Милитао получил травму в матче 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. Защитник был вынужден покинуть поле на 50-й минуте, его заменил Антонио Рюдигер. Позже врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В прошлом сезоне Милитао провёл за «Реал» 51 матч, забил семь мячей и записал на свой счёт одну голевую передачу.

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