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Эдуард Мор: без Промеса «Спартаку» не даются голы в чемпионате

Эдуард Мор: без Промеса «Спартаку» не даются голы в чемпионате
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Бывший футболист Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал». Встреча состоится в субботу, 30 марта. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что игра будет низовая. Промеса до сих пор нет, а без него «Спартаку» не даются голы в чемпионате. Команда забила 0 мячей, моментов практически нет. Угальде — молодец, забил в ворота сборной Аргентины, сам атаку разогнал, сбросил, потом добил. Человек столько отдал эмоций, перелёт, акклиматизация, забил аргентинцам, поэтому какое-то время у него будет опустошение. И что делать? «Урал», который идёт в зоне стыков, агрессивно выйдет на поле, чтобы умирать», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков.

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