Тодд Боули покинет пост председателя «Челси» в 2027 году — Daily Mail

Американский бизнесмен Тодд Боули, являющийся совладельцем «Челси», будет смещён с поста председателя лондонского клуба по окончании сезона-2026/2027 из-за недовольства болельщиков его работой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, по имеющемуся соглашению, совладельцы лондонского клуба могут передавать председательство между собой каждые пять лет, что они и намерены сделать после завершения сезона-2026/2027.

Частная инвестиционная компания Clearlake Capital, которой владеют Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано, обладает 61,5% акций холдинговой компании клуба, в то время как Боули поделил оставшиеся 38,5% поровну с Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером.

Подчёркивается, что Боули владеет «обычными» акциями, а мажоритарные акционеры из Clearlake Capital владеют «привилегированными» акциями, обеспечивающими большую защиту от любых финансовых последствий.

Таким образом, владельцы Clearlake Capital могут сами взять на себя роль председателей «Челси» или назначить третье лицо. Однако отмечается, что Боули сможет снова занять этот пост в 2032 году.

Также подчёркивается, что новые председатели не намерены кардинальным образом менять подход к управлению «Челси».

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