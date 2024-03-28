Буффон рассказал о своей должности в сборной Италии

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своей работе на посту главы делегации национальной команды.

«Я выполняю функцию фильтра между парнями, тренером и окружающей средой, а также должен заменять президента, когда его нет. Это роль, в которой необходимо высказывать своё мнение и прислушиваться к другим.

Я очень рад, что стал преемником Джанлуки Виалли, учитывая, что он был на этой должности ещё до Джиджи Ривы. Я действительно счастлив, потому что у меня были близкие отношения с ними обоими. Идея взять их эстафету была гордостью для меня. Они были для меня образцами, иконами и легендами как футболисты и как личности. Для меня важно не подвести их», – приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.

В августе 2023 года Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. После этого бывший голкипер стал новым главой делегации сборной Италии.