Голкипер «Пари НН» Нигматуллин: чемпионат Италии смотрю из-за Миранчука, пристально слежу

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился мыслями об Алексее и Антоне Миранчуках, а также заявил, что следит за выступлениями Алексея за «Аталанту».

«У братьев Миранчуков уже в молодом возрасте были большие перспективы? Конечно. Я и чемпионат Италии смотрю из-за Алексея, прямо пристально слежу. Недавно он голевую за «Аталанту» отдал, я действительно радовался за него, потому что он нравится как футболист. Такой техничный, тонкий и плюс играет на высоком уровне. Хочется, чтобы результативных действий было больше», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Всего в нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 27 матчей за итальянский клуб, в которых забил три мяча и отдал 10 голевых передач.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.