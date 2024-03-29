Marca: игра Захаряна идёт от меньшего к большему, следующие матчи могут стать его шансом

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян может занять место на поле травмированного Брайса Мендеса, который, вероятно, пропустит остаток сезона. Об этом сообщает Marca.

«Среди тех партнёров по команде, кто может сыграть в линии полузащиты в схеме 4-3-3, которую обычно использует тренер, — Арсен Захарян.

Россиянин, в принципе, прибыл на эту позицию, но отобрать её у Брайса очень сложно, поэтому почти во всех из 31 матча, в котором Захарян принял участие в этом сезоне, 17 из которых в качестве игрока стартового состава, ему пришлось приспосабливаться к игре на одном из двух флангов атаки.

Игра уроженца Самары, как и подобает новичку в возрасте 20 лет, идёт от меньшего к большему, но он ещё не показал весь тот футбол, который, кажется, есть в его бутсах. Эти девять игр, после его первого гола в составе клуба в последнем матче перед перерывом, могут стать его большим шансом», — говорится в статье издания Marca.

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Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. «Реал Сосьедад» после 29 туров чемпионата Испании сезона-2023/2024 располагается на шестом месте в таблице.

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