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Денис Макаров: «Ростов» — один из моих любимых соперников

Денис Макаров: «Ростов» — один из моих любимых соперников
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о предстоящем матче «бело-голубых» с «Ростовом» в 22-ом туре чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» — очень хорошая команда. У них поставлен футбол, поэтому всегда тяжело играть — и у них, и у нас. Ожидаю очень хорошей игры. Для нас это очень важный матч, потому что можем зацепиться за медали», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

—Ты забивал дончанам и в Кубке, и в чемпионате — один из любимых соперников?
— Да, и оба раза открывал счёт. Можно сказать, что это один из моих любимых соперников. Раньше самым любимым вратарём был Беленов — чуть не при каждой встрече ему забивал.

Встреча между командами состоится 29 марта на стадионе «ВТБ-Арена».

После 20 туров «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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