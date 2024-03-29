Макаров рассказал, что изменил в «Динамо» Личка

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался об изменениях в команде под руководством Марцела Лички.

«В первую очередь процесс. У нас теперь очень интенсивные, жёсткие тренировки. И когда он видит, что плохо работаем, даёт ещё больше нагрузки специально. Этим Личка нас как-то заводит. За счет таких тренировок ты становишься совсем другим. Если раньше ты, выходя на тренировку, понимал, что у тебя не будет никакой физической нагрузки, то потом и в сезоне тебе было плохо, как в прошлом году. Сейчас мы физически чувствуем себя очень хорошо и комфортно.

Да, у нас очень сложные тренировки, свой цикл. Два раза в неделю приличная нагрузка. Ты просто приходишь домой и ложишься спать, потому что сил нет. На сборах тоже всё строго. Сбор — 12 дней, потом два-три выходных и работа по новой. Есть чёткий план, которого мы придерживаемся и по нему тренируемся без каких-либо изменений», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.