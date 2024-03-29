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Макаров: хочу поиграть в Европе. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность

Макаров: хочу поиграть в Европе. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров признался, что мечтает о переезде в один из европейских чемпионатов.

«До сих пор хочу поиграть в Европе. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили. Предпочтений по странам нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать. Можно где-то проявить себя и получить ещё более хороший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.

Варианты есть, но ждём, так как контракт с «Динамо» действует ещё два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

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