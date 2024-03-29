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«Динамо» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30 мск

«Динамо» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 29 марта, состоится матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга между этими командами, который проходил в Ростове, победу со счётом 2:1 одержали москвичи. В составе «Динамо» забитыми мячами отметились полузащитник Денис Макаров и камерунский нападающий Муми Нгамалё. Единственный гол «Ростова» был забит в самом конце игры, когда игрок бело-голубых Вячеслав Грулёв отправил мяч в собственные ворота.

После 20 туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-ю строчку.

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