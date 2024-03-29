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Радимов — о Медиалиге: половозрелые мужчины говорят друг другу сексуализированные угрозы

Радимов — о Медиалиге: половозрелые мужчины говорят друг другу сексуализированные угрозы
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Бывший российский футболист, а ныне главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов раскритиковал Медиалигу за стиль, в котором участники лиги ведут конфликты между собой. В частности Радимов не понимает использование сексуализирванных угроз между несколькими мужчинами.

«Я бы в целом поднял вопрос о том, как разговаривают игроки в Медиалиге. Я сам не ангел и могу на эмоциях послать человека на три буквы, отрицать не буду. Но я не понимаю, почему в Медиалиге является нормой использование слов, обозначающих половой акт, и его отдельные разновидности по отношению друг к другу.

Ну правда, взрослые половозрелые мужчины перед камерами рассказывают другим мужчинам, что планируют или уже сделали с ними, используя сексуализированные термины — у вас всё в порядке, ребят? Половую состоятельность нужно демонстрировать наедине с любимой женщиной, а тут футбол всё-таки. Ну а для обозначения превосходства на поле есть множество других слов, благо язык наш богат и нужное слово подобрать, при наличии серого вещества в черепушке, несложно», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, которая запрещёна в России.

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