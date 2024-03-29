Юран: священник сказал, что мат — это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о своём отношении к нецензурной лексике.

«Когда мне исполнилось 50 лет, пересмотрел в жизни многие вещи. Заметил, что начал раздражаться, когда кто-то рядом со мной матерится, хотя раньше сам ругался через слово. Сейчас прошу своих игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны. У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью, но я с ним борюсь. Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, Юран возглавляет «Пари НН» с апреля прошлого года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Сергей работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и «Симург». Нижегородцы после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Балтикой» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 17:30 мск.

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