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Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что подал в суд на журналиста

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что подал в суд на журналиста
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Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что обратился в суд с исковым требованием в отношении журналиста.

«Я не собираюсь мириться ни с ложью, ни с ситуацией, когда что-то придумывают. Пришло время сказать «хватит», что само по себе уже хорошая новость. Такого со мной никогда не случалось. Сказанное им — большая ложь», — приводит слова Хави Sport.es.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее появилась информация, что Хави подал в суд на журналиста Мануэля Жабуа, который утверждал, что сталкивался с грубостью со стороны испанца. Отмечалось, что тренер «Барселоны» готов пойти до конца, чтобы заставить Жабуа отказаться от лжи, которую он высказал во время выступления по радио.

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