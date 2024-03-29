Промес находится в одной камере с как минимум 15 заключёнными — De Telegraaf

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес находится в одной камере с как минимум 15 заключёнными. Об этом сообщает De Telegraaf.

«Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире. Он находится там в камере, которая рассчитана на шесть человек, и вынужден спать на одной из трёх двухъярусных кроватей. Помимо шести «счастливчиков», у которых есть собственное место на кровати, на полу камеры спят ещё от 10 до 20 заключённых», — говорится в источнике.

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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