В прокуратуре Амстердама ответили, когда будут приняты меры по экстрадиции Промеса из ОАЭ

В прокуратуре Амстердама ответили на вопрос о том, когда будут приняты меры по экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.