De Telegraaf: Промеса побрили налысо в тюрьме ОАЭ. Его накажут, если он отрастит волосы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, находящийся в одной из тюрем Дубая, был побрит налысо в соответствии с правилами тюремного комплекса. Об этом сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, все заключённые, попадающие в эту тюрьму, бреют голову налысо. Заключённые, которые в дальнейшем отращивают волосы, сталкиваются в тюрьме с наказаниями, которые распространяются на всё отделение. Имеется в виду, что заключенные должны чаще бриться самостоятельно либо посещать услуги мастера при наличии. Нарушителям могут запретить на время совершать звонки и смотреть телевизор.

Квинси Промес был задержан в ОАЭ при посадке на борт «Спартака». Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без Квинси. СМИ сообщали, что спортсмена могут как экстрадировать в Нидерланды, где ему выдвинуто обвинение, так и вернуть в Россию.

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