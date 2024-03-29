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De Telegraaf: Квинси Промесу запрещены свидания в тюрьме ОАЭ

De Telegraaf: Квинси Промесу запрещены свидания в тюрьме ОАЭ
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес, находящийся под заключением в тюрьме ОАЭ, лишён возможности свиданий с близкими. Об этом сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, такие правила были введены в этой тюрьме после начала коронавируса. Свидания разрешены лишь осуждённым, но не тем, кто находится под предварительным заключением.

Ранее стало известно, что в одной камере с Промесом может находиться до 20 человек. Лишь у шести из них есть собственное место на кровати. Также Промес был побрит налысо. В случае если Квинси решит отрастить волосы, его будет ждать наказание. К примеру, заключённым могут ограничить доступ к звонкам и телевизору.

Ранее СМИ сообщали, что Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он был признан виновным.

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