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Гвардиола рассказал о физических кондициях Де Брёйне перед матчем с «Арсеналом»

Гвардиола рассказал о физических кондициях Де Брёйне перед матчем с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии атакующего полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 31 марта.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кевин [Де Брёйне] очень важен [для нас]. Это был тяжёлый сезон для него по причине травм. Он долгое время отсутствовал. Вчера он действительно хорошо тренировался. Посмотрим, что будет с ним в ближайшие несколько дней», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 32-летний полузащитник пропустил матч 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом» (2:0), состоявшийся 16 марта, по причине растяжения паховых мышц.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнётся в 18:30 мск.

Турнирная таблица АПЛ
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