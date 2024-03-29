Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует покинуть английскую команду.

Как сообщает Football Insider, Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после истечения срока действующего контракта – летом 2025 года. Таким образом, испанец отработает с «горожанами» девять сезонов. Отмечается, что после ухода из «Манчестер Сити» Гвардиола планирует взять паузу в тренерской карьере.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

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