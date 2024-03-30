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Фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» почтила память Игоря Нетто

Фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» почтила память Игоря Нетто
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«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», почтила память легендарного игрока столичного клуба и сборной СССР Игоря Нетто, который ушёл из жизни 30 марта 1999 года.

«25 лет без Игоря Нетто. Выдающийся человек и футболист Игорь Александрович Нетто всю свою яркую карьеру посвятил двум командам — «Спартаку» и сборной СССР. Капитан на все времена! Светлая память спартаковцу!», — написано на странице «Фратрии» в Х (ранее Twitter).

Нетто — воспитанник юношеской команды московского «Спартака», за красно-белых он выступал в течение 18 сезонов (с 1949 по 1966 год), что является абсолютным рекордом клуба. За это время Нетто стал пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962) и трёхкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963). Всего за «Спартак» он провёл 404 матча, забил 40 мячей.

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