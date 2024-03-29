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Расписание спортивных матчей 30 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

18 топ-событий субботы: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА в РПЛ, волейбол и жара в Кубке Гагарина
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 марта 2024 года
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Насыщенное 30 марта в спорте: много ярких афиш в футболе, чемпионат России по биатлону, НБА и НХЛ. Не пропустите главное!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «молнии» победят третий раз в сезоне Дюранта и компанию?

До начала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации всё меньше времени. Каждая победа может подвинуть тебя на одну, а то и на несколько позиций в турнирной таблице. «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете примет «Финикс Санз». Ранее в сезоне клубы дважды встречались между собой, причём оба раза победителями выходили «молнии». Кевину Дюранту с Девином Букером не удалось на домашнем паркете добыть победу, сумеют ли они сделать это на выезде? К слову, «Оклахома» – очень сильна и борется за первую строчку в Западной конференции.

Почему НБА отказалась от молодёжного проекта?
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🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: яркая битва двух лидеров Западной конференции

Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз» чуть больше недели назад встречались между собой в НБА. Тогда «самородки» на выезде одержали победу со счётом 115:112, но матч проходил в напряжённой борьбе, и 35 очков Николы Йокича сделали своё дело. «Денвер» на данный момент – лидер Западной конференции, но, если подопечные Майка Мэлоуна проиграют, «Миннесота» или «Оклахома-Сити Тандер» может обойти клуб из Колорадо в турнирной таблице. Каждая победа может сыграть свою роль в посеве перед стартом плей-офф. Ждём яркой борьбы от топовых команд.

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🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич и компания вновь разгромят «королей»?

В последнем матче регулярного чемпионата «Даллас Маверикс» разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 132:96. У Луки Дончича, Кайри Ирвинга и Тима Хардуэя-младшего получалось буквально всё на паркете соперника. При этом клуб из Техаса одержал пятую победу подряд, проиграв всего один матч из последних 10. Коллектив Джейсона Кидда перед стартом плей-офф ворвался в шестёрку сильнейших на Западе. «Сакраменто» не настолько стабилен, но всё ещё представляет из себя грозный коллектив. Кто же окажется сильнее?

В «Далласе» новый герой?
«Маверикс» рвутся в плей-офф НБА! Для Луки Дончича наконец нашли достойного центрового
«Маверикс» рвутся в плей-офф НБА! Для Луки Дончича наконец нашли достойного центрового

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, эстафета (женщины)

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x6 км
30 марта 2024, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: выиграет ли третье золото ЧР-2024 Виктория Сливко?

Женская эстафета – отличная возможность для Виктории Сливко завоевать очередное золото домашнего чемпионата страны. Помешать могут биатлонистки из Свердловской области и Югры. Но для очередной победы нужны слаженные действия напарниц Сливко. Готовы ли они к этому?

В женском биатлоне случилась трогательная история!
«Надеюсь, мамочка видит это всё». Драма со слезами после первой гонки ЧР-2024 по биатлону
«Надеюсь, мамочка видит это всё». Драма со слезами после первой гонки ЧР-2024 по биатлону

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, масс-старт (мужчины)

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: завоюет ли Латыпов золото ЧР-2024?

Лидер российского биатлона вот уже третью гонку подряд остаётся без золотой медали ЧР-2024. Пора прерывать серию без побед, которая тянется с этапа КР в Уфе.

Опытнейший Евгений Гараничев завершает карьеру. Да ещё как!
«Надо заканчивать на хорошей ноте». Евгений Гараничев завоевал своё последнее золото?
«Надо заканчивать на хорошей ноте». Евгений Гараничев завоевал своё последнее золото?

🏒 13:30: «Авангард» — «Локомотив», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет первую игру №7 в этом Кубке Гагарина?

«Локомотив» близок к тому, чтобы вляпаться в историю, а «Авангард» — к тому, чтобы её сделать. После 3-1 в серии ничего не говорило о том, что омский клуб сможет вернуться в неё, однако терпеливая игра в пятом матче и вспышка в шестой игре принесли успех. У «Авангарда» после камбэка должно быть ещё и преимущество своей площадки с 12 тысячами болельщиков, которые очень быстро смели билеты — но седьмые игры часто оказываются матчами, когда все рациональные факторы перестают иметь значение.

Как омский клуб переродился после смены тренера:
«Авангард» спасает шаг, казавшийся безумием? Омск вернулся в серию после смены тренера
«Авангард» спасает шаг, казавшийся безумием? Омск вернулся в серию после смены тренера

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Зенит», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» укрепится на первом месте в РПЛ?

«Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ. Действующий чемпион идёт за шестым золотом подряд? Укрепиться в качестве лидера команда Сергея Семака может по итогам гостевой встречи с «Крыльями». В текущем сезоне клубы встречались трижды: два раза в Кубке, один – в РПЛ. И во всех случаях «Зенит» одержал победы. Закроют ли петербуржцы сезонную серию со счётом 4:0?

У Ренана, отданного «Зенитом» в аренду в Бразилию, проблемы и на родине:
У таланта «Зенита» теперь проблемы и в Бразилии. Его ошибка лишила команду трофея
У таланта «Зенита» теперь проблемы и в Бразилии. Его ошибка лишила команду трофея

⚽️ 14:30: «Наполи» — «Аталанта», Серия А, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Аталанта» свою неудачную серию?

Ещё недавно «Аталанта» шла в зоне Лиги чемпионов и набрала классный ход. Но в последних четырёх турах бергамаски не побеждают, свалившись на шестую строчку. Отставание от идущей четвёртой «Болоньи» — четыре очка (по потерянным). А ещё впереди непростой выезд к действующему чемпиону – «Наполи». Неаполитанцы в случае победы обгонят «Аталанту». Пускай у команды Джан Пьеро Гасперини и остаётся игра в запасе, но ситуация с попаданием в Лигу чемпионов приобретёт проблемный характер.

Скоро Хвича получит новый классный контракт?
Зарплата Кварацхелии по новому контракту с «Наполи» может вырасти в три раза — Gazzetta

⚽️ 16:30: «Сочи» — ЦСКА, РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Федотов приблизит бывший клуб к вылету?

ЦСКА остаётся в гонке за медали. Команда Владимира Федотова на шесть очков отстаёт от идущего третьим «Динамо». Шансы есть, но нужно стабильно побеждать. А впереди у армейцев выезд к «Сочи», борющемуся за выживание. У южан критическая ситуация, нужно побеждать чуть ли не в каждом матче. Приблизит ли Федотов бывшую команду к Первой лиге? Или «Сочи» наберёт три очка?

У ЦСКА есть шансы на золото РПЛ! Правда, совсем крошечные:
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Шансы «Зенита» на чемпионство сильно выросли! Аналитики обновили прогноз в РПЛ

🏐 15:00: «Локомотив» — «Факел», Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, первый матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Факел
Новый Уренгой
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли новоуренгойцы навязать борьбу вице-лидерам регулярного чемпионата?

«Факел» стал единственной командой Суперлиги, обыгравшей «Локо» на арене в Новосибирске. Так что первый матч четвертьфинала ЧР – великолепный шанс забрать не просто сет, а пободаться с вице-лидерами регулярки за победу. Тем более после куражной победы в плей-офф над «Динамо-ЛО» в «золотом» сете.

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🏒 17:00: «Спартак» — «Металлург» Мг, КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закроет ли команда Андрея Разина серию?

Магнитогорск для «Спартака» исторически проклятый город — и сейчас команда Алексея Жамнова увезла с Урала три поражения, даже несмотря на то, что пробудилась после 0:4 в пятой игре. Домашние трибуны снова должны очень сильно помочь «Спартаку», хотя команда Андрея Разина после первых матчей серии должна к ним адаптироваться. Вряд ли «Магнитка» будет много менять, а вот «Спартаку» придётся выбирать: Андрей Кареев неплохо вошёл в пятый матч, а с Александром Бурмистровым в составе команда не проигрывает.

Как прошёл пятый матч серии:
«Спартак» провалил первый период игры с «Магниткой». Москвичи на грани вылета из плей-офф
«Спартак» провалил первый период игры с «Магниткой». Москвичи на грани вылета из плей-офф

🏐 17:00: «Протон» — «Локомотив», Суперлига (женщины), 1/4 финала чемпионата России, второй матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Протон
Саратов
Не начался
Локомотив
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли девушки из Калининграда взять реванш за поражение дома?

Победа «Протона» в первом матче 1/4 финала чемпионата России (3:2) не стала сенсацией. Девушки из Саратова уже побеждали «Локо» и именно на их площадке в Калининграде в рамках предварительного этапа ЧР. Но потом уступили почти с таким же счётом уже на домашней площадке. Неужели сценарий повторится?

Как девушки провели регулярный сезон. Подводим итоги:
В женской волейбольной Суперлиге определились все пары плей-офф. Кто заберёт себе трофей?
В женской волейбольной Суперлиге определились все пары плей-офф. Кто заберёт себе трофей?

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Урал», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Абаскаля с одним из самых неудобных соперников

За пять встреч «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля с «Уралом» красно-белые одержали всего одну победу. Особенно обидной вышла последняя игра команд в Екатеринбурге, когда москвичи пропустили дважды в концовке и потерпели поражение. Теперь команды сыграют во второй раз в сезоне. «Спартаку» победа необходима для борьбы за топ-3, «Уралу» — для выживания.

Абаскаль — следующий кандидат на увольнение среди клубов РПЛ:
Какого тренера в РПЛ уволят раньше?
Рейтинг
Какого тренера в РПЛ уволят раньше?

⚽️ 19:00: «Метц» — «Монако», Лига 1, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» Головина в погоне за местом в ЛЧ

«Монако» не находится в гонке за золото Лиги 1 – её попросту нет. «ПСЖ» оторвался ото всех на космическое расстояние. Зато монегаски борются за вторую строчку и место в Лиге чемпионов. Команда Ади Хюттера идёт третьей, отставая от «Бреста» на одно очко. В предстоящем туре «Монако» отправится в гости к одному из аутсайдеров – «Метцу». Отличная возможность для команды Александра Головина набрать три очка.

Головина хвалят все звёзды российского футбола:
Мостовой: Головин не побоялся уехать в Европу, сейчас он с отрывом лучший российский игрок

🏒 19:30: «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепится ли «Детройт» за место в восьмёрке?

Ещё в конце февраля казалось, что «Детройт» обезопасил место в восьмёрке Востока и гарантировал место в первом плей-офф за восемь лет — однако после травмы Дилана Ларкина последовала ужасная серия поражений, которая вместе с серией побед «Вашингтона» выбросила «Детройт» из зоны плей-офф. Математическая вероятность прохода «красных крыльев» упала до 15%, и теперь команде надо выигрывать каждый матч. «Флорида» как раз впала в мини-кризис после мощнейшей формы на старте года, проиграв шесть из семи последних матчей.

Расклады на восточную гонку за плей-офф:
Настало время X. Как Овечкину и его «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ?
Настало время X. Как Овечкину и его «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ?

🏐 19:30: «Динамо Москва» — «Зенит СПб», Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, первый матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покажут ли зубы гости из Питера?

В этом сезоне эти два топа встречаются уже в четвертьфинале ЧР, хотя в прошлом разыграли выход в финал. По сезону оба клуба штормило: «Динамо» на фоне травм лидеров и неглубокой скамейки проигрывало андердогам и на финише уступило позицию в топ-3, «Зенит» был ближе к зоне вылета, чем к чемпионству, но, купив Владислава Бабкевича в диагональ и сменив тренера, расцвёл. Так что матч четвёртой и пятой команд регулярки в 1/4 финала выглядит самым непредсказуемым.

Итоги плей-офф:
Жара в плей-офф волейбольного ЧР! Два матча ушли на «золотой» тай-брейк
Жара в плей-офф волейбольного ЧР! Два матча ушли на «золотой» тай-брейк

⚽️ 20:30: «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Боруссия» безвыигрышную серию с «Баварией»?

Очередной Дер-Класикер в рамках Бундеслиги. «Боруссия» не побеждает «Баварию в чемпионате с ноября 2018 года. С тех пор дортмундцы уступили в девяти играх, а одна встреча завершилась вничью. Ужасная серия. Прервать её «шмели» могут в предстоящем матче. Хотя он состоится в Мюнхене, да и «Бавария» в последних играх набрала форму. Но «Боруссия» умеет удивлять.

«Бавария» недосчиталась лидера из-за матчей сборных:
Топ-клубы потеряли важнейших игроков в паузу на матчи сборных. В списке – двое из «Зенита»
Топ-клубы потеряли важнейших игроков в паузу на матчи сборных. В списке – двое из «Зенита»

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Лас-Пальмас», Примера, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» оставит небольшие шансы на золото?

В последних восьми турах Примеры «Барса» одержала шесть побед и всего дважды сыграла вничью. Каталонцы забрались на второе место, опередив земляков из «Жироны». До «Реала» — восемь очков. У «Барселоны» остаются шансы на золото, но минимальные. Нужно победить во всех оставшихся матчах и ждать осечек от мадридцев. Домашняя игра с «Лас-Пальмасом» — хороший шанс набрать три очка.

Как звезда «золотой» сборной Франции угробил карьеру в Каталонии:
«Совершил большую ошибку из-за жены». Как победитель ЧМ-1998 загубил карьеру в «Барселоне»
«Совершил большую ошибку из-за жены». Как победитель ЧМ-1998 загубил карьеру в «Барселоне»

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