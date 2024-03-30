Нападающий «Ростова» Роналдо: Валерий Карпин поменял мою жизнь

Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос поделился впечатлениями от работы с главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.

«Я чуть-чуть говорю по-английски, но понимаю испанский. С Карпиным говорю на испанском и всё понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен. Это очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно. Рад получить возможность, которую Карпин даёт мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» минувшей зимой из «Левски».

В нынешнем сезоне Роналдо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.