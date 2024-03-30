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«Наполи» — «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе на матч 30-го тура Серии А

«Наполи» — «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе на матч 30-го тура Серии А
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступит Лука Пайретто из Турина. Матч начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Хатебур, Элко де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Миранчук, Скамакка.

После 29 матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 45 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после 28 игр в Серии А «Аталанта» заработала 47 очков и расположилась на шестой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» и «Наполи» встречались в 13-м туре. В том матче неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:1. В составе «Наполи» голами отметились Хвича Кварацхелия и Элиф Элмас. Гол «Аталанты» забил Адемола Лукман.

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