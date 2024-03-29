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Кварацхелия не тренировался с «Наполи» перед матчем с «Аталантой» Миранчука

Кварацхелия не тренировался с «Наполи» перед матчем с «Аталантой» Миранчука
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Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не тренировался в основной группе неаполитанцев перед матчем 30-го тура Серии с «Аталантой» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sky Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

Игра между «Наполи» и «Аталантой» состоится в эту субботу, 30 марта. Встречу примет стадион «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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