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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: когда начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 марта, состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд). Игра пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс (Ганновер). Матч начнётся в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария» после 26 туров имеет в своем активе 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы на 10 очков отстают от лидирующего «Байера». «Боруссия» располагается на четвёртой строчке в Бундеслиге, набрав 50 очков.

В первом круге чемпионата Германии матч между этими командами в Дортмунде завершился крупной победой «Баварии» со счётом 4:0.

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