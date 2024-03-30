Орещук: с такой игрой и составом «Динамо» обязано быть в тройке

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что бело-голубые должны быть в тройке лучших команд Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«У «Динамо» озвучена задача Личкой и Бувачем — быть в пятёрке. Эту задачу выполнят сто процентов. Наверное, сейчас скорректирована задача быть в тройке. Они обязаны с такой игрой и составом там быть. По возможности должны бороться за чемпионство, ещё ничего не потеряно», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» уступило «Ростову» со счётом 1:4. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 очками идут третьими.