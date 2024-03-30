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«Торпедо» обыграло «КАМАЗ» и поднялось на 11-е место в Первой лиге

«Торпедо» обыграло «КАМАЗ» и поднялось на 11-е место в Первой лиге
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Сегодня, 30 марта, состоялся матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и КАМАЗ из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Иваньков – 21'    
Удаления: нет / Иванов – 67'

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте. После подачи с угла поля защитник «Торпедо» Александр Иваньков головой пробил в самый угол ворот КАМАЗа. Отметим, что с 67-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Иванова.

После этой победы в активе автозаводцев стало 31 очко. Чёрно-белые поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. КАМАЗ с 29 очками опустился на 12-е место. Лидируют в чемпионате подмосковные «Химки» (42).

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