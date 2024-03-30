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«Сочи» — ЦСКА: армейцы забили спустя 39 секунд после начала второго тайма

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Спустя 39 секунд после начала второго тайма Антон Заболотный удвоил преимущество армейцев.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи», в свою очередь, располагается на последней, 16-й строчке в чемпионате страны, заработав 13 очков.

Напомним, в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своём поле обыграл сочинцев со счётом 3:1.