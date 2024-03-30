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«Арсенал» и «Тюмень» поделили очки в матче 25-го тура Первой лиги

«Арсенал» и «Тюмень» поделили очки в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 0
Тюмень
Тюмень

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко после 24 матчей. «Тюмень» находится на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки» (42).

В параллельной встрече «Шинник» и «Ленинградец» сыграли вничью. Матч завершился со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
Удаления: Гогуа – 87' / нет

«Шинник» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, заработав 28 очков. «Ленинградец» (25) находится на 14-й строчке.

Отметим, что оба матча прошли без зрителей.

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