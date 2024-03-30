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«Зенит» проводит свой худший сезон при Сергее Семаке — Opta Sports

«Зенит» проводит свой худший сезон при Сергее Семаке — Opta Sports
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Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 41 очко после 21 сыгранного матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, что является худшим результатом сине-бело-голубых с момента назначения Сергея Семака на пост главного тренера в сезоне-2018/2019. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Количество набранных очков «Зенита» под руководством Семака после 21 матча в РПЛ:

2018/2019 — 44;
2019/2020 — 47;
2020/2021 — 42;
2021/2022 — 45;
2022/2023 — 51;
2023/2024 — 41.

Также сообщается, что в последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этой стадии сезона при Роберто Манчини в сезоне-2017/2018 (38).

Напомним, после 21 сыгранного тура «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко, лидирует в чемпионате. На втором месте располагается «Краснодар» с 39 очками и одним матчем в запасе. «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

Турнирная таблица РПЛ

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