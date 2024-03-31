Пименов: «Ростов» был наголову сильнее «Динамо». В первом тайме счёт мог быть и 5:0

Экс-нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал игру бело-голубых в домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Ростов» был наголову сильнее «Динамо». На сборах видел ростовчан, очень мощная команда. В первом тайме вообще выглядели безукоризненно. Счёт мог быть и 5:0. А у «Динамо» большие проблемы в обороне — центральный защитник — Фернандес большие вопросы, то же самое и левый защитник. Ладно, первый гол Лещук привёз, бывает. Но второй — два центральных борются с Голенковым, в итоге тот выигрывает — и пошла голевая атака. Это же детская ошибка — один борется, другой страхует», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. На 22-й минуте после ошибки в передаче вратаря хозяев Игоря Лещука счёт открыл полузащитник жёлто-синих Кирилл Щетинин. К перерыву «Ростов» выигрывал 3:0 благодаря голам опорного хавбека Данила Глебова и иранского вингера Мохаммада Мохеби, на 57-й минуте Мохеби оформил дубль. На 79-й минуте бразильский полузащитник «Динамо» Бителло забил гол престижа.

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