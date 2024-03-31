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Пименов: «Ростов» был наголову сильнее «Динамо». В первом тайме счёт мог быть и 5:0

Пименов: «Ростов» был наголову сильнее «Динамо». В первом тайме счёт мог быть и 5:0
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Экс-нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал игру бело-голубых в домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Ростов» был наголову сильнее «Динамо». На сборах видел ростовчан, очень мощная команда. В первом тайме вообще выглядели безукоризненно. Счёт мог быть и 5:0. А у «Динамо» большие проблемы в обороне — центральный защитник — Фернандес большие вопросы, то же самое и левый защитник. Ладно, первый гол Лещук привёз, бывает. Но второй — два центральных борются с Голенковым, в итоге тот выигрывает — и пошла голевая атака. Это же детская ошибка — один борется, другой страхует», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. На 22-й минуте после ошибки в передаче вратаря хозяев Игоря Лещука счёт открыл полузащитник жёлто-синих Кирилл Щетинин. К перерыву «Ростов» выигрывал 3:0 благодаря голам опорного хавбека Данила Глебова и иранского вингера Мохаммада Мохеби, на 57-й минуте Мохеби оформил дубль. На 79-й минуте бразильский полузащитник «Динамо» Бителло забил гол престижа.

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